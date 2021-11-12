عربي-دولي

إدارة بايدن تسخر من ترامب و"سفيره المبعوث" بزيارات خارجية... "خياله ‏نشط جدا"‏

Lebanon 24
12-11-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-885543-637723411211534243.jpg
Doc-P-885543-637723411211534243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخر البيت الأبيض من مزاعم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن لديه "سفيرا مبعوث" يقوم ‏برحلات خارجية له.‏
وكان ترامب قال في بيان له، أمس الخميس، إنه أرسل "مبعوثه" ريتشارد غرينيل إلى حدود كوسوفو وصربيا نيابة عنه من أجل "تسليط الضوء" على اتفاق تم التوصل إليه هناك خلال فترة رئاسته.
وكتب ترامب في البيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الاتفاقات التي توسطت فيها إدارتي تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر".
من ناحيته، رفض مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يذكر اسمه، البيان الصادر عن دونالد ترامب على الفور، وقال لمراسل موقع "RealClearPolitics"، فيليب وغمان: "بعيدا عن خياله النشط جدا، لم يعد دونالد ترامب رئيسا وليس لديه أي "سفراء مبعوثين" يمثلون الولايات المتحدة".
كما غردت فيفيان سلامة، مراسلة الأمن القومي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "لا ينبغي أن يكون للرؤساء السابقين مبعوثين نشطين".
وأضافت: "في الواقع، أظن أن زيارة غرينيل مجاملة أكثر من أي شيء جاد".
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-11-12
15:30 | 2021-11-12
15:00 | 2021-11-12
14:56 | 2021-11-12
14:40 | 2021-11-12
14:30 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website