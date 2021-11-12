إدارة بايدن تسخر من ترامب و"سفيره المبعوث" بزيارات خارجية... "خياله ‏نشط جدا"‏



وكان ترامب قال في بيان له، أمس الخميس، إنه أرسل "مبعوثه" ريتشارد غرينيل إلى حدود كوسوفو وصربيا نيابة عنه من أجل "تسليط الضوء" على اتفاق تم التوصل إليه هناك خلال فترة رئاسته.

وكتب ترامب في البيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الاتفاقات التي توسطت فيها إدارتي تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر". سخر البيت الأبيض من مزاعم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن لديه "سفيرا مبعوث" يقوم ‏برحلات خارجية له.‏وكان ترامب قال في بيان له، أمس الخميس، إنه أرسل "مبعوثه" ريتشارد غرينيل إلى حدود كوسوفو وصربيا نيابة عنه من أجل "تسليط الضوء" على اتفاق تم التوصل إليه هناك خلال فترة رئاسته.وكتب ترامب في البيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الاتفاقات التي توسطت فيها إدارتي تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر".

من ناحيته، رفض مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يذكر اسمه، البيان الصادر عن دونالد ترامب على الفور، وقال لمراسل موقع "RealClearPolitics"، فيليب وغمان: "بعيدا عن خياله النشط جدا، لم يعد دونالد ترامب رئيسا وليس لديه أي "سفراء مبعوثين" يمثلون الولايات المتحدة".

كما غردت فيفيان سلامة، مراسلة الأمن القومي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "لا ينبغي أن يكون للرؤساء السابقين مبعوثين نشطين".

وأضافت: "في الواقع، أظن أن زيارة غرينيل مجاملة أكثر من أي شيء جاد".