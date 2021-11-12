عربي-دولي

وزير الخارجية القطري: نأمل في وقف تطبيع العلاقات مع دمشق

Lebanon 24
12-11-2021 | 11:10
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أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة عن أمله في وقف تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في تصريحات جاءت عقب زيارة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق.

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "نأمل بأن لا تتشجع الدول على اتّخاذ خطوات إضافية تجاه النظام السوري".

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن "موقف قطر سيبقى على حاله"، وقال: "لا نرى أي خطوات جادة لنظام الأسد تظهر التزامه بإصلاح الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه".

وأردف: "طالما لم يتخذ أي خطوة جادة، فإننا نعتقد أن تغيير الموقف ليس خياراً قابلاً للتطبيق".

ومع هذا، فقد قال الوزير القطري أيضاً إن الدول الأخرى لها "حق سيادي" في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن سوريا.
من جهته، جدد بلينكن الإعراب عن قلق الولايات المتحدة من التطبيع مع النظام السوري. وأضاف: "نحن قلقون بشأن الإشارات التي ترسلها بعض هذه الزيارات والارتباطات".
وتابع: "أود ببساطة أن أحضّ جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها".

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التقى الأسد في دمشق الثلاثاء، في مؤشر واضح على زخم لاستعادة العلاقات وسط قناعة متزايدة بأن الأسد انتصر في الحرب الأهلية المدمرة المستمرة منذ عقد والتي خلفت نحو نصف مليون قتيل.


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