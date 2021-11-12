مينسك: بولندا ودول أخرى تريد إثارة نزاع وجر أوروبا إليه

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن بولندا والدول المجاورة لبيلاروس تحاول عن طريق تعزيز تواجدها العسكري بالقرب من حدود بلاده إثارة نزاع عسكري وجر أوروبا إليه.

وجاء في بيان صدر عن الوزير، اليوم الجمعة: "يتكون الانطباع أن جارتنا في الغرب وخاصة بولندا جاهزة في إطار حل القضايا السياسية الداخلية والقضايا الداخلية للاتحاد الأوروبي لإثارة النزاع وتريد جر أوروبا إليه".من جانبه أفاد وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاشياك بأن العسكريين البريطانيين سيساعدون بولندا في تعزيز الحواجز على حدودها مع بيلاروس.وكتب الوزير على صفحته في "تويتر": " بدأ الاستطلاع قبل دعم القوات الهندسية البريطانية. سيتعاون جنودنا في تعزيز السياج على الحدود البولندية البيلاروسية".