عربي-دولي

العراق يعلن وقف الطيران المباشر مع بيلاروس وسحب رخصة قنصلها في بغداد

Lebanon 24
12-11-2021 | 16:30
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، وقف رحلات الطيران المباشرة بين العراق وبيلاروس وسحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية ووسائل إعلام أخرى، إن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشرة مع بيلاروس".
وأضاف الصحاف أن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر بيلاروس وبولندا".
وذكر المسؤول أن سفارتي العراق في موسكو ووارسو تنسقان الجهود الرامية إلى عودة طوعية للعالقين على حدود روسيا وبيلاروس.
واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروس مع بولندا، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.
وبسبب تدهور الوضع في المناطق الحدودية أدخل الرئيس البولندي، أندجي دودا، حالة الطوارئ على الحدود، وتستخدم سلطات البلد الجيش والشرطة للإشراف على الوضع هناك.
وتتهم بولندا الطرف البيلاروسي بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود لافتعال أزمة، بينما تقول بيلاروس إن الحكومة البولندية هي التي تطردهم باستخدام العنف.
المصدر: روسيا اليوم
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