"الترويكا الموسعة" ترحب بإجراءات لطالبان وتحث على المزيد

أعربت مجموعة الترويكا الموسعة، التي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان، عن قلق الدول الأربع البالغ إزاء الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في أفغانستان، ودعت حركة طالبان لاتخاذ خطوات لتشكيل حكومة شاملة تمثل الجميع.وقال بيان مشترك لهذه الدول، نشرته وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن "الدول الأربع رحبت بالتزام طالبان المستمر بالسماح بالمرور الآمن لجميع الراغبين في السفر من أفغانستان وإليها".وأضاف البيان أن الدول الأربع "شجعت على إحراز تقدم سريع بشأن الترتيبات الخاصة بإنشاء مطارات في مختلف أنحاء البلاد للنقل الجوي التجاري مع بداية فصل الشتاء"، مشيرة إلى أن "هذا أمر ضروري لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية بدون توقف".ودعا البيان "حركة طالبان إلى العمل مع مواطنيهم الأفغان لاتخاذ خطوات لتشكيل حكومة شاملة وتمثل الجميع وتحترم حقوق الأفغان كافة وتوفر الحقوق المتساوية للنساء والفتيات للمشاركة في مختلف جوانب المجتمع الأفغاني".ووافقت الدول الأربع على مواصلة المشاركة العملية مع حركة طالبان لتشجيع تنفيذ سياسات معتدلة وحكيمة قد تساعد في تحقيق الاستقرار والازدهار في أفغانستان في أقرب وقت ممكن، وفقا للبيان.وشددت دول "الترويكا الموسعة" أن "حصول النساء والفتيات على التعليم على جميع المستويات يمثل التزاما دوليا، وشجعت حركة طالبان على تسريع الجهود لتوفير الوصول الكامل والمتساوي إلى التعليم في مختلف أنحاء البلاد".وأعرب البيان عن قلق الدول الأربع "البالغ إزاء احتمال حدوث انهيار اقتصادي وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وحصول موجة جديدة من اللاجئين".ودعت دول "الترويكا الموسعة" طالبان إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، بما في ذلك للنساء العاملات في مجال الإغاثة".وأدانت "الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان"، ودعت حركة طالبان إلى "قطع العلاقات مع مختلف الجماعات الإرهابية الدولية وتفكيكها والقضاء عليها بشكل حاسم وعدم فسح أي مجال لأي منظمة إرهابية تعمل داخل البلاد".وتابع البيان أن الدول الأربع "أعادت التأكيد على توقعاتها بأن تفي طالبان بالتزامها بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين ضد جيرانها والدول الأخرى في المنطقة وبقية العالم".ويمثل اجتماع "الترويكا الموسعة"، الذي عقد الخميس في إسلام أباد، أول زيارة يجريها المبعوث الأميركي الجديد إلى المنطقة منذ تولى المنصب خلفا لزلماي خليل زاد، الدبلوماسي المخضرم الذي قاد المحادثات التي أفضت إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان مطلع العام.وأكد البيان أن الدول الأربع اجتمعت بممثلين كبار عن حركة طالبان على هامش اجتماع "الترويكا الموسعة".وشارك في الاجتماع المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست. ويمثّل اجتماع "الترويكا الموسعة" أول زيارة يجريها ويست إلى المنطقة منذ تولى المنصب خلفا لزلماي خليل زاد، الدبلوماسي المخضرم الذي قاد المحادثات التي أفضت إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان مطلع العام.وكان ويست قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن طالبان أعربت "بوضوح تام" عن رغبتها في أن يتم استئناف المساعدات وتطبيع العلاقات مع الأسرة الدولية وتخفيف العقوبات.ودعا إلى موقف غربي موحد حيال المسألة، مشيرا إلى أن واشنطن "لا يمكنها القيام بأي من هذه الأمور وحدها".