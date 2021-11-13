26
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"المانش" يسجل رقما قياسيا في عبور المهاجرين غير الشرعيين
Lebanon 24
13-11-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصفت بريطانيا ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور "المانش" من فرنسا بشكل غير شرعي، بأنه "غير مقبول"، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي من محاولات العبور في الساعات الـ24 الأخيرة.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم".
واضاف أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطلة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
ووصل نحو ألف شخص إلى المملكة المتحدة الخميس على متن قوارب صغيرة ووسائل أخرى عبر "المانش"، وهو عدد قياسي جديد في ظل أزمة تزداد سوءا تعود إلى عدة سنوات.
وستتجاوز الحصيلة اليومية عددا قياسيا سابقا بلغ 853 شخصا سجل في وقت سابق هذا الشهر، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.
وفي الأثناء، فقد ثلاثة مهاجرين كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال شرق فرنسا إلى جنوب شرق إنجلترا على متن زوارق، وفق ما أفادت السلطات البحرية الفرنسية الجمعة.
وأعلن مهاجران تم إنقاذهم في البحر عن اختفائهم، وفق السلطات البحرية في المنطقة، فيما تم تعليق عمليات البحث ليل الخميس والتي لن يتم استئنافها.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات عبور "المانش"، رغم التحذيرات من المخاطر في خط الملاحة، والذي يشهد تيارات قوية ودرجات حرارة منخفضة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
Lebanon 24
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
11:57 | 2021-11-12
12/11/2021 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
Lebanon 24
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
07:40 | 2021-11-12
12/11/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
12:52 | 2021-11-12
12/11/2021 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح جديد من "الأمن العام" حول جوازات السفر.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح جديد من "الأمن العام" حول جوازات السفر.. هذا ما جاء فيه
11:20 | 2021-11-12
12/11/2021 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:45 | 2021-11-12
12/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-11-13
الصين تحذر واشنطن من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان
06:00 | 2021-11-13
بوتن: تدريبات الناتو بالبحر الأسود "تحد خطير" لموسكو
05:30 | 2021-11-13
بايدن "قلق" من الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
05:00 | 2021-11-13
البرهان "يبعد السودان عن مسار الديمقراطية".. وقد يواجه عزلة دولية
04:30 | 2021-11-13
"حماس" تشيد بموقف وزير الخارجية الجزائري إزاء التطبيع مع إسرائيل
04:00 | 2021-11-13
توجيه تهمة "التجسس" لزوجين إسرائيليين في تركيا
فيديو
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
04:00 | 2021-11-13
13/11/2021 13:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو
00:33 | 2021-11-13
13/11/2021 13:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
00:16 | 2021-11-13
13/11/2021 13:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact