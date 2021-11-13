عربي-دولي

"المانش" يسجل رقما قياسيا في عبور المهاجرين غير الشرعيين

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:00
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وصفت بريطانيا ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور "المانش" من فرنسا بشكل غير شرعي، بأنه "غير مقبول"، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي من محاولات العبور في الساعات الـ24 الأخيرة.


وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم".

واضاف أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطلة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ووصل نحو ألف شخص إلى المملكة المتحدة الخميس على متن قوارب صغيرة ووسائل أخرى عبر "المانش"، وهو عدد قياسي جديد في ظل أزمة تزداد سوءا تعود إلى عدة سنوات.

وستتجاوز الحصيلة اليومية عددا قياسيا سابقا بلغ 853 شخصا سجل في وقت سابق هذا الشهر، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.
 
وفي الأثناء، فقد ثلاثة مهاجرين كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال شرق فرنسا إلى جنوب شرق إنجلترا على متن زوارق، وفق ما أفادت السلطات البحرية الفرنسية الجمعة.

وأعلن مهاجران تم إنقاذهم في البحر عن اختفائهم، وفق السلطات البحرية في المنطقة، فيما تم تعليق عمليات البحث ليل الخميس والتي لن يتم استئنافها.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات عبور "المانش"، رغم التحذيرات من المخاطر في خط الملاحة، والذي يشهد تيارات قوية ودرجات حرارة منخفضة.
المصدر: سكاي نيوز
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