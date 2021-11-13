عربي-دولي

توجيه تهمة "التجسس" لزوجين إسرائيليين في تركيا

Lebanon 24
13-11-2021 | 04:00
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نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن وسائل إعلام رسمية تركية أن محكمة في إسطنبول وجهت إلى زوجين إسرائيليين تهمة "التجسس" بعد أن التقطا صورة لمنزل الرئيس التركي في المدينة.


واحتجز الزوجان الخميس بعد زيارة برج تشامليجا الذي افتتح العام الماضي في منطقة أسكدار على الجانب الآسيوي من إسطنبول.
يوجد في أسكدار مطاعم ومنصات فرجة، ويمتلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منزلا في المنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن الزوجين، اللذين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنهما موردي وناتالي أوكنين، نُقلا إلى محكمة في إسطنبول في وقت مبكر الجمعة حيث وجه لهما قاض تهمة "التجسس السياسي والعسكري".

وزعم موظف في البرج أن الزوجين الإسرائيليين ومواطنا تركيا "دخلوا المطعم في البرج والتقطوا صورا لمنزل أردوغان وعرضوها لبعضهم البعض"، حسب ما ذكرت الوكالة.

وأصدر مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بيانا الجمعة أكد فيه أن الزوجين "لا يعملان في أي وكالة إسرائيلية".

وأضاف المكتب أن لبيد تحدث مع أسرة الزوجين وطمأنها الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت زيارة قنصلية عاجلة وأنها "تعمل على جميع المستويات لضمان الإفراج عنهما".
المصدر: سكاي نيوز
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