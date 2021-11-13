توجيه تهمة "التجسس" لزوجين إسرائيليين في تركيا

نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن وسائل إعلام رسمية تركية أن محكمة في إسطنبول وجهت إلى زوجين إسرائيليين تهمة "التجسس" بعد أن التقطا صورة لمنزل الرئيس التركي في المدينة.





واحتجز الزوجان الخميس بعد زيارة برج تشامليجا الذي افتتح العام الماضي في منطقة أسكدار على الجانب الآسيوي من إسطنبول.

يوجد في أسكدار مطاعم ومنصات فرجة، ويمتلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منزلا في المنطقة.