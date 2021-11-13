عربي-دولي

"حماس" تشيد بموقف وزير الخارجية الجزائري إزاء التطبيع مع إسرائيل

Lebanon 24
13-11-2021 | 04:30
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أشاد سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" الفلسطينية بالخارج، بتصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بشأن التطبيع مع إسرائيل.
وقال أبو زهري في بيان: "نعبر في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تقديرنا الكبير لتصريحات وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة التي انتقد خلالها المعلومات المتزايدة حول محاولات جديدة في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال، وجدد تأكيد بلاده على الرفض الجازم لأي تطبيع معه".

وأضاف: "إننا في حركة حماس نعتز بهذه التصريحات الجزائرية، ونعبر عن دعمنا لها، لأنها تشكل حصنا في وجه محاولات تمدد الاحتلال في المنطقة العربية، خاصة في أفريقيا".

وكان لعمامرة قال في حوار مع "قناة الجزائر الدولية" إن "الجزائر ترى أن الأنسب فيما يتعلق بعلاقات الدول العربية مع المحتل الإسرائيلي هو دعم الجهود الرامية إلى إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ودفع عمل الأمم المتحدة تجاه بعث المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بدلا من أن تساعد بعض الدول العربية الكيان الإسرائيلي في التوسع والتوجه إلى مناطق عربية أخرى"، لافتا إلى أن هذا "لا يخدم السلم في الشرق الأوسط ولا يخدم الاستقرار عموما في المنطقة".
المصدر: روسيا اليوم
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