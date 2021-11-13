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بايدن "قلق" من الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

Lebanon 24
13-11-2021 | 05:30
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أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة عن "قلقه البالغ" بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. 

وقال لصحفيين قبل مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المقر الرئاسي في كامب ديفيد "عبرنا عن قلقنا لروسيا وبيلاروسيا".

ويتهم الغرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، بتدبير التدفق المستمر للمهاجرين إلى الحدود مع بولندا، عضو الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية.

في وقت سابق الجمعة، أعربت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس عن اعتقادها أن حكومة لوكاشنكو "تمارس أنشطة مقلقة للغاية" علق على أثرها مهاجرون على الحدود في بولندا.

وقالت هاريس خلال زيارة لباريس "أعتقد أن نظام لوكاشنكو يمارس أنشطة مقلقة للغاية"، مضيفة أن الولايات المتحدة "قلقة جدا" حيال الأزمة. وتابعت "أنظار العالم مركزة على ما يحصل هناك".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الجمعة أنه يحقق تقدما في التعامل مع أزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا بعدما حظرت تركيا على مواطني ثلاث دول في الشرق الأوسط التوجه إلى بيلاروسيا.

ويأتي ذلك فيما توعدت بيلاروسيا بأنها "سترد بقسوة" على أي هجوم يستهدفها، منددة بنشر بولندا عددا كبيرا من جنودها على الحدود بين البلدين في ذروة أزمة المهاجرين.

وهناك مئات المهاجرين معظمهم من أكراد الشرق الأوسط عالقون منذ أيام على الحدود بين البلدين وسط الصقيع فيما عبرت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن "قلقها الشديد" لوضعهم.
المصدر: الحرة
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