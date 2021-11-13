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تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 00:16
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بحفاوة، استقبلت الملكة رانيا العبد الله، نجلها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وذلك بعد ترفيعه لرتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر الملكة وهي تقف بانتظار نزول نجلها من السيارة صحبة والده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مستقبلة إياهما بالأحضان.

 

كما احتفلت المكلة رانيا بترقية ولي العهد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ونشرت صورة جمعتها به وبالملك معلقة: "يا محلى النجوم على كتفك، مبارك ترفيعك ومبارك لرفاقك. فرحتي من فرحة أهاليهم، عين الله ترعاكم جميعا".

 

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا بترفيع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى رتبة نقيب.

 

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على موقع "تويتر"، تغريدة مرفقة بصورته أثناء توشيح نجله ولي العهد بعد قرار ترقيته.

 

وجاء في التغريدة: "ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية".

 

وتخرج ولي العهد الأردني في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في 2017. وحصل على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحرية، والطيران العمودي.

 

ويخدم الأمير الحسين، منذ نحو 9 أشهر ، في كتيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش)، التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

 

المصدر: روسيا اليوم

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