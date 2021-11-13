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استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
13-11-2021 | 00:33
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مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وثق استعراضا عسكريا لعدد من المجندات السعوديات أمام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

 

وأظهر الفيديو إحدى المجندات وهي تؤدي التحية العسكرية أمام الأمير قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

 

وكان وزير الداخلية قد تفقد سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشن عددا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، فتح باب القبول والتسجيل أمام الإناث في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، برتبة "جندي".

المصدر: روسيا اليوم

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