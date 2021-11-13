هل تفقد إيران سيطرتها على المجموعات الشيعية في العراق؟

بعد وقت قصير من هجوم الطائرة المسيّرة التي أُطلقت لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انضمت إيران إلى صفوف الدول التي أدانت الهجوم. أرسلت طهران، التي تتمتع بنفوذ عسكري كبير في العراق، إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، إلى بغداد لتهدئة التصعيد الأكثر دراماتيكية منذ شهور بين الدولة والمجموعات الموالية لإيران.وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "ليس واضحاً ما إذا كانت إيران على علم مسبق بهذا الهجوم، لكن موقف طهران يشير إلى أن الهجوم قد تم على الأقل دون موافقة إيران الكاملة. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن نفوذ إيران في العراق آخذ في التراجع، أصبحت قبضة طهران القوية على الميليشيات الشيعية في البلاد موضع شك مرة أخرى. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن، تعتقد مصادر أمنية أن الميليشيات الموالية لإيران هم الجناة المحتملون وراء الهجوم الذي جاء بعد الهزيمة المهينة للكتل الموالية لإيران في انتخابات تشرين الأول، فقد سبق وزعموا أن الانتخابات كانت مزورة. في لقائه مع رئيس الوزراء الكاظمي، ورد أن قاآني قال أيضا إن أولئك الذين نفذوا الهجوم سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم فيما بعد".وقال ساجد جياد، وهو محلل سياسي عراقي في مؤسسة القرن، لقناة "الجزيرة": "لقد وجدت صعوبة في تصديق أن الهجوم تم بإذن من إيران. من المرجح أن الأمر متعلق بالوحدة التي قُتل قائدها في وقت سابق، ومن المرجح أيضاً أنهم مضوا في الهجوم انتقاما دون الرجوع إلى القيادة العليا".وتابع الموقع، "على الرغم من خلفيته الغامضة، إلا أن الهجوم رفع التصعيد إلى مستوى مقلق. وقال رعد حسن، وهو مراقب للشؤون السياسية العراقية، للقناة عينها: "لو نجحت عملية الإغتيال، لكنا أمام صراع شيعي محتمل شامل". بعد أن تعرضت الكتل الموالية لإيران لضربة قوية في الانتخابات البرلمانية، تتمثل مهمة إيران الأساسية في تقوية قاعدتها في العراق بينما تصمم بعناية خطة لعبتها في السياسة العراقية للاحتفاظ بنفوذها. وفقًا للمحللين، فإن أي صراع شيعي شيعي واسع النطاق يمكن أن يحطم طموح إيران في العراق. في ظل هذه الخلفية، حدد التصعيد الدراماتيكي الأخير منطقة مجهولة لإيران حيث كان من الممكن أن يسير الوضع بشكل خاطئ، كل ذلك ربما دون موافقة طهران".وقال حمدي مالك، الباحث في معهد واشنطن، للقناة عينها: "لقد ارتكبت المجموعات الموالية لإيران مثل هذا العمل المروع لتحذير الجميع من أنهم إذا تم تهميشهم، فسوف يحرقون البلاد".وبحسب الموقع، "بالنسبة لإيران، إن هجوماً مماثلاً كان محفوفاً بالمخاطر. يمكن للتصعيد بسهولة أن ينفر بعض العراقيين وقد يدفع التصعيد الجماعات المسلحة إلى التصرف مثل الذئاب المنفردة دون الاعتماد كثيرًا على طهران. وقبل الهجوم، كان الدور المنشق لميليشيا "عصائب أهل الحق" في صفوف قوات الحشد الشعبي قد أظهر الشرخ الحاصل بين المليشيات العراقية وإيران، كما أن الهجوم الذي وقع يوم الأحد أثار قلق طهران لأنها تخشى على نحو متزايد من تخفيف قبضتها على الميليشيات الشيعية. على مدى أشهر، كانت الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق تطبق مبدأ "العين بالعين" مع الولايات المتحدة من خلال هجمات بقذائف المورتر والصواريخ والتي استهدفت مواقع عسكرية أميركية في العراق، في كثير من الأحيان في تحد لموقف طهران لخفض التصعيد مع واشنطن على الأراضي العراقية".ورأى الموقع أن "الميليشيات ذاتها التي تدعمها إيران مالياً وعسكرياً تتصرف بشكل أكثر استقلالية، لأن نفوذها السياسي يتدهور بسرعة داخل العراق ويتقلص دعمها المالي الذي تقدمه طهران في أعقاب الانهيار الاقتصادي في إيران. لا شك في أن اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وزعيم الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وجه ضربة كبيرة للنفوذ العسكري الإيراني داخل الحدود العراقية. كان لسليماني "الذي لا يُهزم" والذي يتمتع بشخصية كاريزمية كما قال بعض العراقيين، نفوذًا شخصيًا أقوى بكثير من قاآني الذي لا يتحدث العربية بطلاقة ويفتقر إلى سجل حافل مع المقاومة العراقية. وبحسب جياد، "منذ مقتل سليماني والمهندس، تكافح إيران للحفاظ على التماسك في سيطرتها واستراتيجيتها في العراق. ومع مرور الوقت، من الحتمي تقريبًا أن إيران لم تعد قادرة على ممارسة نفس المستوى من القوة على بعض الجماعات، وسيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك في الحكومة المقبلة". ومع ذلك، فإن مدى فعالية قبضة إيران على الميليشيات الشيعية لا يزال موضع نقاش، وعلى الرغم من بعض الانقسام الواضح بين طهران وبعض الميليشيات المدعومة من إيران، يعتقد بعض المحللين أن النفوذ العسكري الإيراني طويل الأمد ولن يتم تقليصه بشكل كبير بسبب سلسلة الحوادث. وبحسب مالك، " من المبالغة القول إن إيران تفقد قبضتها على هذه الميليشيات. قد تعارض إيران محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي لكنها تتعاطف مع من يحاول تفادي فقدان نفوذها في البرلمان العراقي والحكومة"."