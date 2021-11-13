26
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السودان.. إغلاق جميع الجسور المؤدية إلى الخرطوم
Lebanon 24
13-11-2021
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت السلطات السودانية معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، استباقا لاحتجاجات واسعة النطاق دعت إليها تنسيقيات عدة، رفضا لتشكيل مجلس سيادة جديد.
وتفصيلاً، أصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.
وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم دعت للمشاركة والحشد فيما أسمته "مليونية الغضب"، السبت، رفضا لإطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية وللمطالبة بإبعاد المكون العسكري عن السلطة.
ودعت اللجان إلى "المليونية" تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، وهي اللجان التي تقود التظاهرات في الأحياء، في بيان، نشر على الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، على موقع فيسبوك: "توافقنا على أن يكون، السبت، يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر".
وأهاب البيان بـ"الجميع داخل السودان وخارجه بالمشاركة بالفعالية في المليونية".
بدوره، ناشد تجمع الجيولوجيون السودانيون، أحد مكونات تجمع المهنيين، بالمشاركة في "مليونية 13 نوفمبر"، وفق المصدر ذاته.
وقد وجهت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعوة إلى السلطات السودانية لصون حق التظاهر السلمي، وضمان سلامة المحتجين.
تنديد دولي
وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد نددت في بيان مشترك بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، وطالبت بالإعادة الفورية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة.
من جانبه اعتبر مجلس السيادة الانتقالي أن قرار تشكيله جاء في إطار تصحيح مسار الثورة وإنجاح مهام الفترة الانتقالية، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مع كل مكوّنات القوى السياسية والاجتماعية.
ومن ردود الفعل الدولية على المجلس الجديد، أبدت كل من الأمم المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي قلقها من جراء تطور الأحداث في السودان، واعتبرت الأطراف الدولية أن الوضع في البلد زاد تعقيدا، فيما استمرت الدعوات الغربية لعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية إلى السلطة في البلد.
ديينغ خبيراً لحقوق الإنسان بالسودان
من ناحية ثانية، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تعيين السنغالي أداما ديينغ، خبيرا في مجال حقوق الإنسان في السودان.
وقالت المفوضية، إن ولاية ديينغ، ستنتهي عندما تعود الحكومة المدنية في السودان إلى مهامها.
وبموجب القرار، كُلف ديينغ بمراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد، بالإضافة إلى التحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
Lebanon 24
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
11:57 | 2021-11-12
12/11/2021 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
Lebanon 24
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
07:40 | 2021-11-12
12/11/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
12:52 | 2021-11-12
12/11/2021 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح جديد من "الأمن العام" حول جوازات السفر.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح جديد من "الأمن العام" حول جوازات السفر.. هذا ما جاء فيه
11:20 | 2021-11-12
12/11/2021 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:45 | 2021-11-12
12/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-11-13
الصين تحذر واشنطن من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان
06:00 | 2021-11-13
بوتن: تدريبات الناتو بالبحر الأسود "تحد خطير" لموسكو
05:30 | 2021-11-13
بايدن "قلق" من الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
05:00 | 2021-11-13
البرهان "يبعد السودان عن مسار الديمقراطية".. وقد يواجه عزلة دولية
04:30 | 2021-11-13
"حماس" تشيد بموقف وزير الخارجية الجزائري إزاء التطبيع مع إسرائيل
04:00 | 2021-11-13
توجيه تهمة "التجسس" لزوجين إسرائيليين في تركيا
فيديو
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
04:00 | 2021-11-13
13/11/2021 13:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو
00:33 | 2021-11-13
13/11/2021 13:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
00:16 | 2021-11-13
13/11/2021 13:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact