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عربي-دولي
بوتن: تدريبات الناتو بالبحر الأسود "تحد خطير" لموسكو
Lebanon 24
13-11-2021
|
06:00
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام حلف شمال الأطلسي "الناتو" لطائرات استراتيجية خلال مناورات في البحر الأسود بأنه "تحد خطير" لروسيا.
وقال فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن تدريبات غير مجدولة لحلف الناتو في البحر الأسود تشكل تحديا خطيرا لبلاده، بحسب رويترز.
وقال بوتين، في مقابلة أجرتها معه شبكة "فيستي" الرسمية، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقا في البحر الأسود".
وأضاف: "لا تشارك مجموعة بحرية نافذة فحسب في هذه التدريبات، بل كذلك الطيران، بما يشمل الطيران الاستراتيجي. يشكّل ذلك تحديا خطيرا بالنسبة إلينا"، وفقا لفرانس برس.
وحول الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا، قال الرئيس الروسي إنه ليس لموسكو أي علاقة بهذه الأزمة.
وفي تعليقات نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين، عبر بوتن عن أمله في أن يتحدث ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباشرة بشأن الأزمة، مشيرا إلى أن المهاجرين يريدون في المقام الأول الذهاب إلى ألمانيا.
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