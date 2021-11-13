عربي-دولي

الصين تحذر واشنطن من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان

Lebanon 24
13-11-2021 | 06:30
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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى عدم تأييد ودعم استقلال تايوان، منوهة بأن دعم الحكومة الاميركية لقوى استقلال تايوان سيؤدي لتدمير السلام في مضيق تايوان.

وأشارت الوزارة في بيان يوم السبت إلى إن الوزير وانغ يي طلب من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عدم "إرسال إشارات خاطئة" إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان.

وقال وانغ يي اليوم الجمعة في محادثة هاتفية مع بلينكن: "لقد أثبت التاريخ والواقع بالفعل بشكل كامل أن استقلال تايوان هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان. وأي تواطؤ ودعم للقوى المؤيدة للاستقلال في تايوان يقضي على السلام في مضيق تايوان، وفي النهاية سيحصدون ما زرعوه".

وكان وزير الخارجية الاميركي صرح يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون "إجراء" (لم يحدده) إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن بشأن تايوان.

من جهته، قال الجيش الصيني يوم الثلاثاء إنه أجرى دورية استعداد قتالي في اتجاه مضيق تايوان، بعد أن دانت وزارة الدفاع الصينية زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
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