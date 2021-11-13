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مروحية إيرانية تحلق فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج العربي

Lebanon 24
13-11-2021 | 07:30
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حلقت مروحية عسكرية إيرانية في أقرب مكان ممكن من حاملة الطائرات الأميركية إيسكس (LHD-2)، ودخلت مياه الخليج العربي، وفقًا لتقارير "تسنيم".

وقال البيان إن "مروحية تابعة للبحرية الإيرانية قامت برحلة استطلاعية عسكرية بالقرب من حاملة الطائرات اسكس (LHD-2) التابعة للبحرية الأميركية ودخلت مياه الخليج الفارسي".

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وفي نهاية شهر تشرين الأول، فرضت الولايات المتحدة، على خلفية تصريحاتها حول رغبتها في العودة إلى المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي مع إيران، عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، 2 منهم على صلة بعلاقات مع الحرس الثوري الإسلامي.
 
 
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