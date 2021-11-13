"سهّل وصولنا".. "بريكست" يزيد تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى بريطانيا

قال لاجئون في شمال فرنسا إن بريكست سهل عليهم الوصول إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة، وهو ما يفسر الأعداد القياسية من اللاجئين الذين عبروا القناة الإنكليزية في يوم واحد.



وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، ومحاولات حكومة المملكة المتحدة لردعهم، عبر 1185 لاجئاً القناة الإنكليزية، الخميس الماضي، وفقا لوزارة الداخلية.



وفي حديثهم لصحيفة "الغارديان"، يقول اللاجئون الذين فروا من عدة دول بينها السودان وأفغانستان وإيران والعراق وإريتريا، إن بريكست يعني أن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعلها "أكثر جاذبية للمخاطرة"، لأنه لا يمكن إعادتهم إلى دول أوروبية أخرى، بموجب تشريعات الاتحاد.



وفي تشرين الأوّل 2020، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمكنها من "استعادة السيطرة الكاملة على الأموال والحدود والقوانين".



ورغم انخفاض العدد الإجمالي لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى نحو 31 ألف شخص في الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفع عدد الذين يعبرون من فرنسا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة بشكل حاد منذ بريكست، وفقا للصحيفة.



وفي السابق، كان بإمكان المملكة المتحدة أن تطالب دول الاتحاد باستعادة الأشخاص الذين يثبت أنهم مروا عبر دول أوروبية آمنة، قبل الوصول إلى بريطانيا، وذلك بموجب اتفاقية دبلن.



وبفضل الاتفاقية، كان المسؤولون في بريطانيا قادرون على الوصول إلى قاعدة بيانات بصمات الأصابع الخاصة باللاجئين، وبعد بريكست لم يعد ذلك متاحا أمامهم، ولم يعد بإمكانهم طلب ترحيل اللاجئين إلى الدول التي توجد لديهم بصمات فيها.



ولم تبرم المملكة المتحدة حتى الآن أي اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على غرار اتفاقية دبلن، وهذا يعني أنه لا يمكن ترحيلهم إلى دول أخرى، وفقا للصحيفة.



ويعبّر اللاجئون عن أملهم في أن يتمكنوا من الوصول بأمان إلى المملكة المتحدة، بعد المعاناة التي تعرضوا لها حتى وصولهم إلى كاليه شمال فرنسا.



ويقول متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لقد سئم البريطانيون من رؤية الناس يموتون في القناة، بينما تستفيد العصابات الإجرامية القاسية من بؤسهم، وستعمل خطتنا الجديدة للهجرة على إصلاح النظام المعطل، الذي يشجع المهاجرين على القيام بهذه الرحلة المميتة".