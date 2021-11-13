مقتل 3 أفراد من عائلة بانهيار مبنى في القاهرة

لقيت سيدة وابنتها وحفيدتها مصرعهن، السبت، في انهيار مبنى بمنطقة روض الفرج شمالي القاهرة.وقرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10 بشارع سيدي الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحي روض الفرج وبيان مدى تأثرها من الانهيار".ووجه المحافظ لرفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ، مع تواجد انتشار الأجهزة المعنية بموقع الحادث، إلى جانب الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة.وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغا بانهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق جدران حاملة وأسقف خرسانية، وتم إخلاء العقارات المجاورة احترازيا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.