عربي-دولي

مواطن أميركي يقرّ بإحضاره زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية في هجوم الكابيتول

Lebanon 24
13-11-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-885840-637724119065896241.jpg
Doc-P-885840-637724119065896241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر رجل من ولاية ألاباما الأميركية بالتهم التي وجهت إليه بحمل أسلحة خلال حادث اقتحام مبنى ‏الكونغرس في 6 كانون الثاني الماضي.‏

وكان لوني كوفمان (71 عاما) اعتقل خلال أحداث 6 يناير بعد أن عثرت الشرطة على عدة بنادق وأجهزة حارقة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

واعترف كوفمان بالذنب في تهمتين اتحاديتين تتعلقان بحيازة أسلحة نارية غير مسجلة، وهي زجاجات مولوتوف عُثر عليها في السيارة ومنزله.
وأخبر لوني كوفمان، وهو محتجز منذ اعتقاله في 6 كانون الثاني، قاضي المحكمة أنه لم يكن ينوي تفجير أي شيء في ذلك اليوم.

وأضاف ممثلو الادعاء أن كوفمان أقر أيضا بأنه مذنب في حمل مسدس دون ترخيص في محكمة مقاطعة كولومبيا.

وحدد قاض الحكم على لوني كوفمان في الأول من شهر نيسان 2022، وقد تصل عقوبته إلى السجن من 36 إلى 47 شهراً.

وفي 6 كانون الثاني الماضي، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-11-13
16:55 | 2021-11-13
16:30 | 2021-11-13
16:00 | 2021-11-13
15:30 | 2021-11-13
15:00 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website