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عربي-دولي
مواطن أميركي يقرّ بإحضاره زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية في هجوم الكابيتول
Lebanon 24
13-11-2021
|
13:30
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أقر رجل من ولاية ألاباما الأميركية بالتهم التي وجهت إليه بحمل أسلحة خلال حادث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني الماضي.
وكان لوني كوفمان (71 عاما) اعتقل خلال أحداث 6 يناير بعد أن عثرت الشرطة على عدة بنادق وأجهزة حارقة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
واعترف كوفمان بالذنب في تهمتين اتحاديتين تتعلقان بحيازة أسلحة نارية غير مسجلة، وهي زجاجات مولوتوف عُثر عليها في السيارة ومنزله.
وأخبر لوني كوفمان، وهو محتجز منذ اعتقاله في 6 كانون الثاني، قاضي المحكمة أنه لم يكن ينوي تفجير أي شيء في ذلك اليوم.
وأضاف ممثلو الادعاء أن كوفمان أقر أيضا بأنه مذنب في حمل مسدس دون ترخيص في محكمة مقاطعة كولومبيا.
وحدد قاض الحكم على لوني كوفمان في الأول من شهر نيسان 2022، وقد تصل عقوبته إلى السجن من 36 إلى 47 شهراً.
وفي 6 كانون الثاني الماضي، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.
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