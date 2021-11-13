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عربي-دولي
ماذا قال وزير الدفاع الأميركي عن المناورات في البحر الأسود؟
Lebanon 24
13-11-2021
|
15:30
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن المناورات البحرية التي تنفذها الولايات المتحدة مع حلفائها في البحر الأسود تشكل مكوناً مهماً من استراتيجية "ردع روسيا".
وكتب أوستن على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "أتحدث في كثير من المناسبات عن مفهوم "الردع المتكامل" كأسلوب لدرع تهديدات عسكرية مستقبلية، ومن أهم مكونات استراتيجية ردع متكاملة في الواقع العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء في مختلف أنحاء العالم من خلال إجراء تدريبات برية وجوية وبحرية".
وجاء ذلك تعليقا على تغريدة أخرى نشرت فيها البحرية الأمريكية صورة لـ"عملياتها مع الأصدقاء" ضمن إطار التدريبات التي أطلقها واشنطن وحلفاؤها دون سابق إعلان في البحر الأسود أمس.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في وقت سابق من اليوم هذه المناورات بأنها تمثل تحديا خطيرا لبلده، مؤكدا أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت الرد عليها بالمثل من خلال تنظيم مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، غير أنه رفض هذه المبادرة لاعتبارها "أسلوبا غير مناسب".
وتشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى يوم غد سبع سفن حربية تابعة للولايات المتحدة ورومانيا وتركيا وأوكرانيا.
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