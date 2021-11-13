عربي-دولي

ماذا قال وزير الدفاع الأميركي عن المناورات في البحر الأسود؟

Lebanon 24
13-11-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-885920-637724349116156578.jpg
Doc-P-885920-637724349116156578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن المناورات البحرية التي تنفذها الولايات المتحدة مع حلفائها في البحر الأسود تشكل مكوناً مهماً من استراتيجية "ردع روسيا".

وكتب أوستن على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "أتحدث في كثير من المناسبات عن مفهوم "الردع المتكامل" كأسلوب لدرع تهديدات عسكرية مستقبلية، ومن أهم مكونات استراتيجية ردع متكاملة في الواقع العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء في مختلف أنحاء العالم من خلال إجراء تدريبات برية وجوية وبحرية".

وجاء ذلك تعليقا على تغريدة أخرى نشرت فيها البحرية الأمريكية صورة لـ"عملياتها مع الأصدقاء" ضمن إطار التدريبات التي أطلقها واشنطن وحلفاؤها دون سابق إعلان في البحر الأسود أمس.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في وقت سابق من اليوم هذه المناورات بأنها تمثل تحديا خطيرا لبلده، مؤكدا أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت الرد عليها بالمثل من خلال تنظيم مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، غير أنه رفض هذه المبادرة لاعتبارها "أسلوبا غير مناسب".

وتشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى يوم غد سبع سفن حربية تابعة للولايات المتحدة ورومانيا وتركيا وأوكرانيا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-11-13
16:55 | 2021-11-13
16:30 | 2021-11-13
16:00 | 2021-11-13
15:00 | 2021-11-13
14:30 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website