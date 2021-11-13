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عربي-دولي
الولايات المتحدة وقطر تؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية
Lebanon 24
13-11-2021
|
15:00
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أكدت الولايات المتحدة وقطر في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الالتزامات الثنائية في مجال تعزيز الشراكة في المجالين الأمني والعسكري.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته اليوم السبت عقب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات لمتحدة وقطر في واشنطن، أن "كلا الحكومتين أكدتا الالتزامات التي تحملتاها عام 2018 في الإعلان المشترك حول التعاون الأمني لضمان السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر في مجال الدفاع".
وبحسب البيان، "أعرب الوفد الأميركي عن شكره لقطر على استقبال القوات الأمريكية بحفاوة، والتعاون في العمليات بأفغانستان والجهود الخاصة بتحديث أهم منشآت البنية التحتية في قاعدة العديد الجوية لحل المهمات الراهنة والمستقبلية".
كما ذكرت الوزارة أن "الوفدين بحثا العلاقات المتينة في مجال المبيعات العسكرية الخارجية، الذي يواصل زيادة قدرات وإمكانات تنفيذ العمليات للقوات المسلحة القطرية".
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