عربي-دولي

قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل "احتجاز ناقلة نفط في مياه بحر عمان"

Lebanon 24
13-11-2021 | 16:59
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كشف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسیري تفاصيل جديدة عن المواجهة الأخيرة مع القوات الأميركية في حادثة "احتجاز ناقلة تحمل شحنة نفط إيرانية في مياه بحر عمان".

وقال قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال تنكسيري في مقابلة يوم امس مع التلفزيون الايراني: "صواريخنا كانت جاهزة للرد على اي خطوة من قبل الأميركان".

وأضاف: "ناقلة النفط التي احتجزناها كانت تحمل شحنة نفط إيرانية (مهربة) وقمنا باسترجاعها"

ولفت تنكسيري إلى أن القوات الأميركية استخدمت 5 مدمرات إضافة إلى الطائرات و المسيرات لمواجهة القوات الإيرانية.

وتابع قائلا: "نحن نكثف تدريباتنا العسكرية ونعمل على زيادة مدى صواريخنا يوما بعد يوم، ومستعدون لمواجهة التهديدات".

وفي 3 تشرين الثاني، أكد الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية قال إن الجيش الأميركي "حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان"، وهو ادعاء وصفته واشنطن بأنه "غير صحيح".

وأكدت حكومة فيتنام في 4 تشرين الثاني أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.
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