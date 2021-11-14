عربي-دولي

قبل ساعات من قمة بايدن وشي... واشنطن تحذر بكين من مواصلة الضغط على تايوان

Lebanon 24
14-11-2021 | 00:30
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وجهت الولايات المتحدة تحذيرا إلى الصين بشأن تايوان، قبل ساعات من قمة افتراضيّة مقررة الاثنين بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ. 

وأعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي "عن قلقه إزاء الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتواصل لجمهوريّة الصين الشعبيّة ضدّ تايوان"، حسب بيان لوزارة الخارجيّة الأميركيّة.

ودعا بلينكن "بكين إلى الانخراط في حوار هادف" لحل خلافاتها مع تايبيه "سلميا ووفقا لرغبات الشعب في تايوان ومصالحه"، حسب الخارجية الأميركية.

المصدر: روسيا اليوم
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