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هزة أرضية بقوة 4.5 ضربت محافظة فارس جنوب إيران

Lebanon 24
14-11-2021 | 01:00
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر ليلة السبت – الأحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليلة السبت - الأحد.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وعلى عمق 7 كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.
المصدر: روسيا اليوم
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