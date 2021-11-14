روسيا تبدأ تزويد الهند بمنظومات صواريخ "إس-400"

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".وقال مدير المركز، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".