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بعد دخولها المستشفى... الملكة إليزابيث تظهر علنا للمرة الأولى

Lebanon 24
14-11-2021 | 02:30
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تظهر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، للمرة الأولى بعد دخولها المستشفى الشهر الماضي.
وستحضر الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما، قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري بلندن، في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة، بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وتوجهت ملكة بريطانيا إلى المستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات هامة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والاحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد، مساء السبت.

المصدر: روسيا اليوم
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