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مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأميركية

Lebanon 24
14-11-2021 | 04:00
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قتل 4 أشخاص وأصيب شخص آخر جراء حادث تحطم طائرة في أراضي مطار بجزيرة بيفر في ولاية ميشيغان الأميركية.

ونقلت قناة "WPBN-TV" المحلية عن مكتب رئيس شرطة مقاطعة شارليفوي أن تحطم الطائرة وقع أمس السبت أثناء وصولها إلى مطار فيلكي.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 5 أشخاص، وأن أربعة منهم لقوا مصرعهم، فيما تم نقل الخامس الناجي إلى المستشفى.
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