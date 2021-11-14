مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأميركية

قتل 4 أشخاص وأصيب شخص آخر جراء حادث تحطم طائرة في أراضي مطار بجزيرة بيفر في ولاية ميشيغان الأميركية.ونقلت قناة "WPBN-TV" المحلية عن مكتب رئيس شرطة مقاطعة شارليفوي أن تحطم الطائرة وقع أمس السبت أثناء وصولها إلى مطار فيلكي.وأضافت أن الطائرة كانت تقل 5 أشخاص، وأن أربعة منهم لقوا مصرعهم، فيما تم نقل الخامس الناجي إلى المستشفى.