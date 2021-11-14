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عربي-دولي
"داعش" يتبنى هجوماً على الشرطة الباكستانية قرب حدود أفغانستان
Lebanon 24
14-11-2021
|
04:30
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى أمس السبت بحياة اثنين من عناصر الشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، قرب حدود أفغانستان.
وذكر "داعش" عبر وسائل الدعاية الخاصة به أنه فجر عبوة ناسفة أمس داخل حافلة للشرطة في منطقة باجور، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، أحدهما ضابط.
وكانت الشرطة الباكستانية قد أكدت مقتل اثنين من عناصرها جراء هجوم أمس في باجور، بالإضافة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم شرطي وطفل و3 نساء، جراء هجوم آخر وقع في ضواحي مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان غرب البلاد.
ويأتي ذلك على خلفية الهدنة المتفق عليها لمدة شهر بين حكومة إسلام آباد وحركة "تحريك طالبان باكستان".
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