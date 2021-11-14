بمشاركة 140 دولة.. انطلاق معرض دبي للطيران 2021

انطلق معرض دبي للطيران 2021، الأحد، ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى أكثر من 1200 عارض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.ويضم المعرض الذي من المتوقع أن يكون الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989، 20 جناحاً للدول المشاركة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي جمهورية التشيك وبلجيكا والبرازيل وإسرائيل وسلوفاكيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد.ويستقطب معرض دبي للطيران 2021 أكثر من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مؤتمرات وجلسات نقاشية وعروض الطيران الأرضية والجوية.ويستضيف المعرض مجموعة من المؤتمرات بحضور 250 خبيرا في قطاع الطيران، يقدمون أكثر من 50 ساعة من التوجهات التي تركز على 9 مواضيع تشمل الشحن والاستدامة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها.وتعد العروض الأرضية والجوية للطائرات إحدى أكبر الأحداث البارزة في المعرض، حيث تضم أكثر من 175 طائرة من أكثر الطائرات تطوراً في العالم ومناورات جوية يقدمها "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريق "الفرسان الروس" التابع للقوات الجوية الروسية، وفريق "سريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، وفريق فريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية.وسيتم عرض طائرة "تشيك ميت" الحربية الجيل المقبل من طائرات سوخوي "Sukhoi" المقاتلة تسمى "تشيك ميت" وطائرتا بوينغ "777 إكس" و"Leonardo AW609" لأول مرة في العالم بمعرض دبي للطيران.وسيركز معرض دبي للطيران 2021 بشكل كبير على التكنولوجيا، حيث يوفر منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء والاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني والأتمتة في تطوير القطاع.ويوفر معرض دبي للطيران ميزة جديدة هذا العام وهي تطبيق "Dubai Airshow" الذي يسخر قوة الذكاء الاصطناعي لتسهيل الأعمال بحسب الملف الشخصي والاهتمامات لدى الزوار.وقال تيموثي هاوز، المدير الإداري لدى تارسوس الشرق الأوسط، إن المعرض فرصة مثالية لمشاركة الخبرات لكبرى الشركات الرائدة للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات والمبادرات التي تسهم في استدامة وتطور القطاع والابتكار والمرونة.وأشار إلى أن المعرض منصة مثالية لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تسرع وتيرة الحداثة والتحول التي يشهدها القطاع.