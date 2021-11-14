عربي-دولي

بوتين: مستعدون لإنهاء أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
14-11-2021 | 09:00
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل حل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس الروسي في حوار بثته القناة الروسية الأولى، اليوم الأحد: "عندما نسمع تصريحات أو اتهامات موجهة ضدنا، أريد أن أقول للجميع: تعاملوا مع مشاكلكم الداخلية، لا تنقلوا إلى أي طرف آخر مسائلكم الخاصة، والتي يجب أن تحلها وزاراتكم ... ومع ذلك نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للمساعدة في إيجاد حل، إذا كان هناك شيء ما يعتمد علينا بالطبع".

وقال بوتين: "علمت شخصيا بما يحدث على الحدود البولندية البيلاروسية من وسائل الإعلام، لم أناقش هذه المسألة مع (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو من قبل، فقط عندما ظهرت هذه الأزمة، تحدثت معه مرتين عبر الهاتف".
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