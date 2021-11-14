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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

Lebanon 24
14-11-2021 | 08:00
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وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسومين أميريين أمس السبت يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص.
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