عربي-دولي

مظاهرات في تونس رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2021 | 07:13
A-
A+
Doc-P-886117-637724951618060963.jpg
Doc-P-886117-637724951618060963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجمع مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، أمام ساحة البرلمان التونسي، احتجاجا ورفضا للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 تموز الماضي.

وتأتي هذه المظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها شخصيات سياسية وحقوقية، للمطالبة بإنهاء "الحالة الاستثنائية"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، وهتفوا ضد القرارات التي أعلنها، وطالبوه بالرحيل.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-11-14
11:00 | 2021-11-14
10:30 | 2021-11-14
10:00 | 2021-11-14
09:30 | 2021-11-14
09:00 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website