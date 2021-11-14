عربي-دولي

زلزال قوي يضرب إيران.. هكذا شعر به سكان الإمارات والسعودية

Lebanon 24
14-11-2021 | 09:02
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات وقع على بعد 47 كيلومترا تقريبا من مدينة بندر عباس في منطقة بجنوب إيران، الأحد.

وأضاف المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتعد بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، الواقعة جنوبي البلاد.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: "شعر الناس بالزلزال في مدن عدة بجنوب إيران في إقليم هرمزكان"، مضيفا أن زلزالين ضربا المنطقة حيث تم إرسال فرق إنقاذ.

وشعر بعض سكان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بارتداد الزلزال، وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية، كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن ‏سكان المنطقة الشرقية بالمملكة شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المناطق.

هذا وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" في الإمارات، زلزالا بقوة 6.2 درجة ريختر في جنوب إيران.

وقال المركز: "محسوس بشكل خفيف في شمال وشرق الإمارات وليس له تأثير على الدولة".

يشار إلى أن إيران تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها في منطقة صدوع زلزالية رئيسية.
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