عربي-دولي

النمسا تأمر بأول إغلاق في العالم يستهدف غير المطعمين

Lebanon 24
14-11-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-886194-637725176822342672.jpg
Doc-P-886194-637725176822342672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق جميع أنحاء البلاد أمام الأشخاص غير الملقحين، اعتبارا من منتصف ليلة الأحد، لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد.

وتمنع هذه الخطوة غير الملقحين، الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، من مغادرة منازلهم باستثناء ممارسة الأنشطة الأساسية، مثل العمل أو التسوق لشراء مواد البقالة، أو السير، أو الحصول على التطعيم.

وتشعر السلطات بالقلق من عدم قدرة موظفي المستشفيات على التعامل مع التدفق المتزايد لمصابي كورونا.

وقال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ، للصحفيين في فيينا، الأحد: "مهمتنا كحكومة هي حماية الناس، لذلك قررنا أنه اعتبارا من يوم الاثنين سيكون هناك إغلاق لغير الملقحين".

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، أن الإغلاق سيؤثر على نحو مليوني شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 8.9 ملايين نسمة.

ولا ينطبق القرار على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، لعدم استطاعتهم الحصول على التطعيم رسميا حتى الآن.

وقال شالنبرغ إن الإغلاق سيستمر في البداية لمدة عشرة أيام، وإنه طلب من الشرطة فحص وثائق المارة للتأكد من حصولهم على اللقاح.

النمسا واحدة من أقل دول أوروبا الغربية في معدلات التطعيم، حيث حصل حوالي 65 بالمائة فقط من إجمالي السكان على اللقاح.

وسجلت النمسا ارتفاعا في كبيرا في الإصابات خلال الأسابيع الماضية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-11-14
16:30 | 2021-11-14
16:00 | 2021-11-14
15:30 | 2021-11-14
15:00 | 2021-11-14
14:30 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website