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بوريس جونسون يكشف عن حالة الملكة إليزابيث الصحية..

Lebanon 24
14-11-2021 | 13:51
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اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث كانت "بصحة جيدة للغاية" عندما التقى بها الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن غابت الملكة البالغة 95 عاما عن احتفال بيوم الذكرى اليوم الأحد بسبب التواء في الظهر.

أضاف جونسون في مؤتمر صحافي: "أعرف أن الجميع يريد أن يقدم أطيب الأمنيات لجلالة الملكة، وأردت فحسب أن أطمئن الجميع بالقول إنني‭ ‬رأيت الملكة خلال لقاء الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء في وندسور، وكانت بصحة جيدة للغاية".
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