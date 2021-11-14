مسؤول إيراني: السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، أن السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة ولديها مصالح في بعض الدول الإقليمية.



وقال مشكيني، إن أعضاء اللجنة النيابية ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم، القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول الجوار لا سيما السعودية وآخر المستجدات في هذا الخصوص، مؤكدا أن إيران كأقوى دولة في المنطقة تنتهج استراتيجيات وسياسات واسعة جدا وذات أوجه عديدة وفي غاية الأهمية، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، "عزم إيران على تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، مشيرا إلى أنها لا تواجه عقبات أساسية في هذا الخصوص.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت يوم الاثنين الماضي، إن المحادثات مع السعودية جرت بصورة شفافة وصريحة، لكن الجولة الجديدة منها لم تجر بعد، في انتظار إثبات "الجدية" من "الأصدقاء" في المملكة.



وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، نقلتها وكالة أنباء فارس.