عربي-دولي

مسؤول إيراني: السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:30
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أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، أن السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة ولديها مصالح في بعض الدول الإقليمية.

وقال مشكيني، إن أعضاء اللجنة النيابية ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم، القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول الجوار لا سيما السعودية وآخر المستجدات في هذا الخصوص، مؤكدا أن إيران كأقوى دولة في المنطقة تنتهج استراتيجيات وسياسات واسعة جدا وذات أوجه عديدة وفي غاية الأهمية، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، "عزم إيران على تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، مشيرا إلى أنها لا تواجه عقبات أساسية في هذا الخصوص.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت يوم الاثنين الماضي، إن المحادثات مع السعودية جرت بصورة شفافة وصريحة، لكن الجولة الجديدة منها لم تجر بعد، في انتظار إثبات "الجدية" من "الأصدقاء" في المملكة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، نقلتها وكالة أنباء فارس.
 
وقال خطيب زادة: "الاتصالات بين إيران والسعودية لم تنقطع وبالطبع لم تجر محادثات بصورة حضورية بعد الجولة الرابعة".

واعتبر أن التقدم في المحادثات مرهون بأن "تذهب الرياض أبعد من التصريحات الإعلامية البحتة"، مضيفا: "لو رأينا الجدية لديهم فمن المؤكد أنه يمكن عقد الجولة المقبلة". ومضى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا الصدد: "محادثاتنا مع السعودية تجري بصورة صريحة وشفافة والآن ننتظر الجدية من أصدقائنا في السعودية".

ووصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما المفاوضات مع إيران بأنها "ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا".
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