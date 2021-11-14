سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد، عن بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء دير الزور التي تتضمن المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية.وشملت التسوية، حسب "سانا"، "كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية".وكانت محافظة درعا شهدت خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة في ريفها وعدة قرى تابعة للمحافظة.