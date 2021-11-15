"بملاءة سرير".. داعشية تحاول الهرب من ثاني أكبر سجون باريس

أحبطت السلطات الفرنسية، الأحد، محاولة سجينة، قالت وسائل إعلام إنها تنتنمي لتنظيم "داعش"، للفرار من سجن فريسنس، ثاني أكبر سجون منطقة باريس.ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة العدل إن السجينة اعتقلت، صباح الأحد، بعد المحاولة، وأشارت إلى أن الحراس فتشوا على الفور جميع زنازين النساء في السجن الذي يقع جنوب باريس.وقالت وسائل إعلام أنها حفرت حفرة في جدار زنزانتها، واستخدمت ملاءات فراش للنزول منها.وقالت قناة "فرانس إنفو" إنها سُجنت بعد أن سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وقد نبهت أجهزة تتبع حراس السجن بأنها هربت من زنزانتها.