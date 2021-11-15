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خلية الإعلام الأمني العراقية تعلن "الإطاحة" بقيادي في تنظيم داعش

Lebanon 24
15-11-2021 | 05:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، عن "إطاحة" عناصر القوى الأمنية بـ"أبو سيف"، الذي يعتبر المسؤول الإداري لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار. 

وقالت الخلية عبر تويتر إن "أبو سيف" هو "المسؤول عن نقل الأرزاق والمؤن والدعم اللوجستي  لأوكار ومخابئ  عناصر داعش الإرهابي في عمق الصحراء"، مضيفة أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب". 
 
وأكدت أنه "بعملية نوعية تجسدت فيها المهنية العالية لرجال شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن الإطاحة بالمسؤول الإداري  لما تسمى (ولاية الأنبار)". 
 
 
المصدر: الحرة
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