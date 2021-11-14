24
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
حقائب دولارات إيرانية في جنوب سوريا تقلق الأسد وروسيا.. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي
Lebanon 24
14-11-2021
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نظير مجلي في "الشرق الأوسط" ذكر تقرير للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أن جهات إيرانية أرسلت في الشهور الأخيرة حقائب مليئة بالدولارات إلى عدة جهات في البلدات السورية الجنوبية، في منطقتي حوران والجولان، بغرض تجنيدها لأهدافها السياسية والعقائدية.
وجاء في التقرير أن الأموال وصلت إلى عدد من قادة المجتمع في مدينة السويداء، أبناء الطائفة العربية الدرزية، التي عرف بعضها بتأييده للنظام، ويبدي تحولا نحو إيران وحزب الله، بحسب التقرير الإسرائيلي، كما وصلت الأموال إلى قادة بلدة قرفا التي نجحت إيران في تحويلها من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، وإلى جهات أخرى تسعى لتجنيدها أو تشييعها واستخدامها في تسهيل مهمات حزب الله.
وكان "مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت" في تل أبيب، قد نشر العام الماضي، تقريراً فائضاً عن نشاطات إيران لتشييع السنة في سوريا، وتحدث عن "حملة استيطان ضخمة" في مختلف الأراضي السورية. ويرى تقرير الاستخبارات الإسرائيلية الجديد، أن النشاط الإيراني آخذ في الاتساع حالياً خصوصاً في منطقتي الجنوب والشرق، وكذلك قرب الحدود مع لبنان، حيث يقومون بشراء بيوت وأراضٍ بأعداد هائل، ويأتون بسكان جدد من إيران نفسها أو من مجموعات سكانية شيعية أخرى من عدة بلدان في المنطقة، مثل العراق وأفغانستان واليمن، وغيرها، كما يستغلون الفاقة والضائقة المالية للسكان المحليين فينشؤون الجمعيات الخيرية لإغراء السكان.
ويقارن التقرير بين النشاط الإيراني والنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ تقام بؤر استيطانية إيرانية غير قانونية، ومن ثم تتحول إلى استيطان شرعي بمصادقة عدد من ضباط الجيش السوري في تلك المناطق. ويقول إن «فرار ملايين السوريين من وطنهم ترك فراغاً هائلاً بالسكان، يملأه اليوم الإيرانيون بالألوف، من أفراد ميليشياتهم الذين يتدفقون على سوريا، أو بواسطة ألوف الجنود والضباط السوريين الذين يتركون جيش النظام ويبايعون الضباط الإيرانيين".
ومع أن التقرير يشير إلى أن هذا النشاط الإيراني يثير قلق نظام بشار الأسد، إلا أنه يحمله في الوقت ذاته المسؤولية عنه. ويقول عن هذا النظام، إنه لا يعالج مأساة الفقر والعوز التي خلفتها الحرب، بغياب العمل وتدهور الوضع الاقتصادي، بل يفرض ضرائب جديدة على السكان ويلاحق الشباب على تهربهم من الخدمة العسكرية، ويترك الناس محتاجين لأي دعم من أي جهة. ويقول التقرير، إن هذا النشاط يتسبب في القلق أيضاً لدى إسرائيل وروسيا وعدة دول في المنطقة. وأن إسرائيل التي تحارب التموضع الإيراني العسكري في سوريا، لا تجد وسيلة ناجعة لمحاربة الاستيطان المدني للإيرانيين.
تابع
الأكثر قراءة
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
Lebanon 24
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
07:00 | 2021-11-14
14/11/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
13:30 | 2021-11-14
14/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
14:54 | 2021-11-14
14/11/2021 02:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا "راجعة" وتعيد تنظيم صفوفها في لبنان
Lebanon 24
سوريا "راجعة" وتعيد تنظيم صفوفها في لبنان
04:00 | 2021-11-14
14/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
14:16 | 2021-11-14
14/11/2021 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2021-11-15
تنظيم "داعش" يتبنى هجوما أسفر عن مقتل صحفي في كابول
02:30 | 2021-11-15
إيران تعلن حصيلة أولية لزلزال بندر عباس.. ومقاطع توثق "الهلع"
02:00 | 2021-11-15
السودان.. مقتل طفلة متأثرة بإصابة في الرأس خلال "مليونية 13 تشرين الثاني"
01:30 | 2021-11-15
بانتظار صفقة "أف-35" الأميركية.. وفد إماراتي يتفقد مقاتلة "سو-35" الروسية
01:00 | 2021-11-15
جونسون: سعادتي بمؤتمر المناخ تشوبها خيبة أمل
00:30 | 2021-11-15
استهداف الكاظمي "كان لتصفيته وليس لتحذيره".. هذه آخر معطيات محاولة اغتيال الكاظمي
فيديو
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
23:00 | 2021-11-13
15/11/2021 10:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
15/11/2021 10:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 10:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact