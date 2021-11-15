عربي-دولي

بانتظار صفقة "أف-35" الأميركية.. وفد إماراتي يتفقد مقاتلة "سو-35" الروسية

Lebanon 24
15-11-2021 | 01:30
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في الوقت الذي تنتظر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، إتمام صفقة الحصول على المقاتلة الأميركية الشبح "أف-35" والتي أبرمتها خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تعرض روسيا نموذجا أوليا لطائرتها الحربية الجديدة من الجيل الخامس في معرض دبي للطيران، الأحد. 

ونقلت رويترز، عن وكالة الأنباء الروسية، أن وفدا إماراتيا، زار جناح روسيا لتفقد الطائرة الروسية "سوخوي سو-75 شيكميت" والتي تعرض للمرة الأولى خارج موطنها الأصلي. 

وذكرت رويترز أن "فيديو محاكاة حاسوبي باللغة الإنكليزية حول الطائرة حربية أظهر أنها تكتيكية وخفيفة، قادرة على حمل خمسة صواريخ جو-جو في نفس الوقت، وتدمير أهداف متعددة في وقت واحد". 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أزاح الستار عن هذه الطائرة، في يوليو الماضي، كمقاتلة فعالة من حيث التكلفة يمكنها الطيران بسرعة 1.8 ماخ، أي ضعفي سرعة الصوت تقريبا، ومدى يتراوح بين 2800 و2900 كيلومتر.

ومن المقرر أن تجري هذه المقاتلة رحلتها التجريبية الأولى في عام 2023 ويبدأ الإنتاج بحلول عام 2026، في حين أن المقاتلة الأميركية الشبح "أف-35"، دخلت الخدمة بالفعل في عام 2015. 

ووقعت الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 صفقة أولية لشراء طائرات سوخوي-35 الحربية والعمل بشكل مشترك مع روسيا على مقاتلة من الجيل التالي، لكن يبدو أنها لم تحرز تقدما حتى الآن.

ووافقت الولايات المتحدة على بيع الطائرة بعد أن أقامت الإمارات، العام الماضي، علاقات مع إسرائيل.

غير أن صفقة الخمسين طائرة من نوع "أف-35 لينينغ 2" إلى الإمارات، تباطأت وسط علاقة الدولة الخليجية المتسارعة بالصين ، بما في ذلك انتشار تقنية الجيل الخامس من شركة هواوي في البلاد. 
المصدر: الحرة
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