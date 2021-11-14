كتب طوني عيسى في " الجمهورية": التطبيع العربي مع بشار الأسد يتقدّم. وثمة عوامل كثيرة سياسية وأمنية واقتصادية تدفع كل طرف عربي، على حدةٍ، للقيام بخطوة في هذا الاتجاه. لكن خلفية واحدة تجمع العرب: تعبئة الفراغ الذي خلَّفه خروجهم من سوريا، لئلا يملأه الإيرانيون. وهذا الفراغ يؤدي أيضاً إلى زيادة النفوذ الإيراني في العراق ولبنان.المطلعون في واشنطن يقولون: لا يمكن لحلفاء الولايات المتحدة العرب أن يبادروا إلى أي خطوة انفتاحية تجاه الأسد من دون ضوء أخضر، أو على الأقل «غضّ نظر»، من جانب الولايات المتحدة. فالأميركيون يتَّبعون سياسة «العصا والجزرة» تجاه الأسد. وهُم على استعداد لفتح الأبواب العربية أمامه، وتمكينه من تحقيق المكاسب، الواحد تلو الآخر، لكن مقابل أثمانٍ معينة، و»على القطعة».يعني ذلك أنّ الأميركيين سيوافقون على إعادة انخراط الأسد في المنظومة العربية، ولن تكون هناك مشكلة لديهم في أن يستعيد مكانته المفقودة منذ حرب 2011، شرط أن ينضوي في مناخ التسويات الذي تتجّه إليه المنطقة. فسوريا معبر اضطراري للتقاطعات السياسية وللمصالح الاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط.وفي شكل أساسي، سيكون مطلوباً تعويم «الأسد الجديد»، المستعدّ لتأدية المهمّات المطلوبة في التسويات الإقليمية، لا «الأسد الإيراني». وهذا التصوُّر يلتقي عليه العرب والأميركيون والأوروبيون أيضاً. فجميعهم يريدون أن تكون «إيران شيئاً والأسد شيئاً آخر». وفي هذه المعادلة سيكون متاحاً فتح الباب أمام الأسد.ويقول خبير واسع الإطلاع في الشأن الأميركي: «بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إيران هي «الشيطان الأكبر» في المنطقة. وأما الأسد فهو «الشيطان الأصغر». وإذا اقتضت المصلحة مرحلياً، فمن الممكن الاستعانة بالأسد، تحت السيطرة، لإبعاد خطر إيران». ويضيف هذا الخبير: «تذكَّروا أنّ ذلك حصل سابقاً في التعاطي الأميركي والأوروبي والعربي مع لبنان»!إذاً، هناك تحدٍّ قاسٍ يقترب في المنطقة ولبنان: هل يُتاح للأسد أن يبتعد فعلاً عن إيران؟ وأي ثمن سيدفع، وأين؟ وأي ثمن سيتقاضى، وأين؟ وما دور إسرائيل في هذه المعادلة؟