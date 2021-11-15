تنظيم "داعش" يتبنى هجوما أسفر عن مقتل صحفي في كابول

تبنّى تنظيم "داعش"، الأحد، هجوما وقع السبت في حي في كابول غالبية سكانه من الشيعة، وأدى إلى مقتل صحفي وجرح أربعة أشخاص آخرين.وفي بيان نشرته إحدى قنواته على تلغرام، أعلن تنظيم "داعش-ولاية خراسان"، الجماعة الإسلامية المسلحة الأكثر تطرفا في أفغانستان، أنّ عناصره "فجّروا عبوتين لاصقتين داخل حافلتين"، السبت، ما أسفر عن "مقتل وإصابة نحو عشرين منهم، بينهم صحفي يعمل في إحدى القنوات".ووقع الانفجار في منطقة دشت برجي، وهي إحدى ضواحي غرب كابول وغالبية سكانها من الهزارة، وقتل فيه الصحفي، حامد سيغاني، مراسل تلفزيون "أريانا" الخاص.وكانت المنطقة تعرّضت، مطلع مايو، لهجوم دموي تخلّلته سلسلة انفجارات أمام مدرسة للبنات. وقُتل في الهجوم أكثر من 85 شخصا غالبيتهم من الطالبات، وجرح أكثر من 300 آخرين.ومنذ استيلائها على السلطة، في 15 آب، تؤكد حركة طالبان أن إعادة إرساء الأمن أولولية بالنسبة إليها، لكنّها تواجه موجة هجمات يشنّها تنظيم "داعش-ولاية خراسان".ويُعدّ التنظيم الخصم الرئيسي لطالبان في أفغانستان، وقد استهدف في الأسابيع الأخيرة الحركة وأقلية الهزارة الشيعية.