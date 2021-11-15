بلينكن ونظيره الفرنسي يناقشان "نشاطات روسية مثيرة للقلق"

أعرب كل من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، عن قلقهما بشأن نشاطات روسيا قرب أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن بلينكن تحدث مع نظيره الفرنسي، السبت، "حول التقارير بشأن نشاطات روسية مثيرة للقلق قرب أوكرانيا وداخلها".وأكدت فرنسا والولايات المتحدة التزامهما "الراسخ" بـ "سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، وفقا للبيان.وذكر برايس أن الوزيرين "ناقشا الجهود المشتركة فيما يخص الملف النووي الإيراني".وكانت فرنسا حذرت روسيا، الجمعة، من أي "انتهاك جديد لوحدة أراضي أوكرانيا" بعد حشد قوات روسية على حدود هذا البلد.ونقل وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان جان إيف لودريان وفلورنس بارلي الرسالة خلال اجتماع في باريس مع نظيريهما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن "الوزيرين أعربا عن مخاوفهما بشأن تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا وحذرا بوضوح من العواقب الخطرة لأي انتهاك محتمل آخر لوحدة أراضي أوكرانيا".ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودخلت أوكرانيا اثر ذلك في نزاع مسلح مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا، وهو ما تنفيه موسكو.