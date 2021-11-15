25
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
التحالف الحاكم في الأرجنتين يفقد السيطرة على البرلمان!
Lebanon 24
15-11-2021
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
فقدَ تحالف يسار الوسط بزعامة الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، السيطرة على مجلسَي البرلمان، الأحد، إثر انتخابات تشريعية نصفية، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحكومة، وذلك بناء على التوقعات بعد فرز نحو 98 في المئة من الأصوات.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "إذا تأكّدت الأرقام، تكون الأغلبية في مجلس الشيوخ قد فُقِدت".
ولم يكُن تحالف "جبهة الجميع" (فْرِنْتي دي تودوس) الذي يقوده فرنانديز يملك الأغلبية أصلا في مجلس النواب.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
Lebanon 24
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
07:00 | 2021-11-14
14/11/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
13:30 | 2021-11-14
14/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
14:54 | 2021-11-14
14/11/2021 02:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
14:16 | 2021-11-14
14/11/2021 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
10:54 | 2021-11-14
14/11/2021 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2021-11-15
بـ"خطوة سريعة".. العراق يدخل على خط أزمة المهاجرين بأوروبا
05:53 | 2021-11-15
تقرير: "حزب الله" خطّط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في كولومبيا
05:30 | 2021-11-15
لقاء بايدن- شي الافتراضي: الدبلوماسية قادرة على منع وقوع كارثة
05:30 | 2021-11-15
خلية الإعلام الأمني العراقية تعلن "الإطاحة" بقيادي في تنظيم داعش
05:00 | 2021-11-15
"دفاع مشروع عن النفس".. "سنتكوم" ترد على تقرير حول غارة في سوريا
04:00 | 2021-11-15
بلينكن ونظيره الفرنسي يناقشان "نشاطات روسية مثيرة للقلق"
فيديو
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
15/11/2021 13:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 13:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 13:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact