التحالف الحاكم في الأرجنتين يفقد السيطرة على البرلمان!

فقدَ تحالف يسار الوسط بزعامة الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، السيطرة على مجلسَي البرلمان، الأحد، إثر انتخابات تشريعية نصفية، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحكومة، وذلك بناء على التوقعات بعد فرز نحو 98 في المئة من الأصوات.وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "إذا تأكّدت الأرقام، تكون الأغلبية في مجلس الشيوخ قد فُقِدت".ولم يكُن تحالف "جبهة الجميع" (فْرِنْتي دي تودوس) الذي يقوده فرنانديز يملك الأغلبية أصلا في مجلس النواب.