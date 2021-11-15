لقاء بايدن- شي الافتراضي: الدبلوماسية قادرة على منع وقوع كارثة

لا يخفى على أحد أن العلاقات الأميركية -الصينية دخلت منطقة خطرة وغير مستقرة. يرى الرئيس الصيني شي جين بينغ العالم في حالة مضطربة "لم يسبق لها مثيل في القرن الماضي". من وجهة نظره، الشرق ينمو فيما الغرب يتراجع، وقال شي إن الصين لديها "الوقت والزخم إلى جانبها". للاستفادة من هذا الارتباط الإيجابي بين القوى، وضع شي جانباً تحذير "الاختباء والتكتم" للزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ لصالح موقف دولي أكثر حزماً وتنافسية ولا هوادة فيه . تحت شعار "التداول المزدوج"، ضاعف شي من سعيه للحصول على التكنولوجيا المحلية لتقليل اعتماد الصين على العالم مع زيادة اعتماد العالم على الصين، بحسب صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية.وتابعت الصحيفة، "في غضون ذلك، يعمل الرئيس الأميركي جو بايدن في الولايات المتحدة في بيئة سياسية مليئة بالشكوك والإحباط والعداء بين الحزبين تجاه الصين. إنه يتعامل مع مجموعة مقلقة من القدرات الجديدة التي توفرها بكين على الإنترنت. على سبيل المثال، تتوقع وزارة الدفاع الأميركية في "تقرير القوة العسكرية الصينية" الذي أصدرته مؤخراً أن تحصل بكين على حوالي 1000 رأس نووي قابل للتسليم بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف تقديرات العام الماضي للبنتاغون. يشير هذا التسارع الدراماتيكي، بالإضافة إلى حجم استثمار الصين في أنظمة التوصيل "الثلاثية" النووية، إلى تحول مقلق من الردع النووي إلى القدرة على القتال النووي. كما أن عددا كبيرا من المشكلات المقلقة الأخرى يلقي بثقله على العلاقات الأميركية الصينية. تشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية، وتصديرها لتكنولوجيا المراقبة، واستئنافها للسرقة الإلكترونية للملكية الفكرية التي ترعاها الدولة. وتأتي هذه المخاوف في مقدمة الشكاوى طويلة الأمد بشأن الممارسات التجارية غير العادلة للصين، ومعاملة الأقليات، وعدم التسامح مع التعبير السياسي، والتنمر على جيرانها.في هذا السياق المشحون، أعلن بايدن وشي عن خطط لعقد "قمة افتراضية" في 15 تشرين الثاني( اليوم) . أثارت أخبار مؤتمر الفيديو مزيجًا من الآمال والمخاوف. إنه أول لقاء مباشر بين الرئيسين، وإن كان افتراضيًا، وبالنسبة لبعض المراقبين في البلدين وحول العالم، فإن القمة تمثل نقطة انعطاف محتملة كونها فرصة لتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى قاعدة تعاونية. بالنسبة للآخرين، ولا سيما المتشككين في الولايات المتحدة، فإن الخوف هو أن بايدن سوف يُخدع في جولة أخرى من الحوارات الثنائية التي لا تسفر إلا عن وعود فارغة وتكسب الوقت للصين لتصبح أقوى".ورأت الصحيفة أن "كلا المنظورين يخطئان الهدف. بايدن وفريقة هم من قدامى المحاربين الذين وصلوا إلى مناصبهم واستولى عليهم الشعور بالإلحاح في منافسة القوى العظمى كما وعزموا على رفض الاجتماعات الاحتفالية الضخمة التي تفضلها بكين، إذاً لن يتم استدراجهم إلى حوارات غير مثمرة. من ناحية أخرى، يجب أن تكون التوقعات لهذا المؤتمر متواضعة بالضرورة، بالنظر إلى أن أيًا من المشكلات التي تواجه الولايات المتحدة والصين لن تخضع لحل سريع، وبالنظر إلى أن المكالمات عبر تقنية "زوم" ليست بديلاً عن المشاركة الشخصية الممتدة. ومع ذلك، حتى لو لم يكن هناك اختراق دراماتيكي، يمكن للدبلوماسية أن تخدم غرضًا حاسمًا. يوفر هذا الاجتماع لبايدن وشي فرصة مهمة للبدء في إنشاء حواجز حماية حاسمة للمساعدة في منع حدوث أزمة. إذا كان بإمكان بايدن وشي إنشاء إيقاع منتظم للتواصل، مما يؤدي إلى اجتماعات شخصية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، يمكن للولايات المتحدة والصين إدارة التقلبات والمخاطر في العلاقة بسهولة أكبر. إذا تمكنوا من فتح قنوات اتصال حقيقي بمستويات أدنى تهدف إلى الإعلام والاستكشاف بدلاً من التباهي والتوبيخ، فيمكنهم تحسين آفاق المنافسة المُدارة، وإن كانت لا تزال "حامية". إذا كانت تأكيدات بايدن بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة" حقيقية ذات مصداقية بالنسبة إلى شي، وإذا كان تأكيد شي بأن الصين لا تزال ملتزمة بالحل السلمي لوضع تايوان أمرًا ذا مصداقية بالنسبة لبايدن، فيمكنهم حينئذٍ تخفيف التوترات حول هذه البقعة الساخنة. من خلال القيام بذلك، يمكن للزعيمين المساعدة في منع التنافس بين الولايات المتحدة والصين من التصاعد إلى مواجهة أكثر خطورة من أي وقت مضى".وتابعت الصحيفة، "عندما تولى بايدن منصبه في كانون الثاني، بدا أن بكين تحمل توقعات غير واقعية بأن الرئيس الجديد سيرفع الرسوم الجمركية بسرعة ويعيد العلاقات إلى المجاملة النسبية في عهد أوباما. بعد أربع سنوات مضطربة من الانتكاسات السياسية غير المتوقعة والخطاب العدائي من قبل إدارة ترامب، رحب العديد من المسؤولين الصينيين بانتخاب زعيم عاقل ومحنك يتمتع بصداقة عمرها عشر سنوات مع شي وخبرة واسعة في السياسة الخارجية. لقد نقلوا موقف المرشح القوي بايدن من الصين إلى السياسة وافترضوا أنه بمجرد انتخابه، سوف يغير مساره، كما فعل العديد من أسلافه. لكن مثل هذه الآمال سرعان ما تبددت بسبب الحديث الحاد والمرفقين الحادين للإدارة الجديدة، وفي العام الأول من رئاسة بايدن، لا تزال العلاقة الأميركية الصينية غارقة في انعدام الثقة العميق ومتسمة بمنافسة غير مكبوحة. إن تركيز بايدن على التجديد المحلي وإصلاح التحالفات، المرتبط باعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز موقفها من أجل المشاركة بفعالية، يعني أن الرئيس لم يكن في عجلة من أمره للخوض في مفاوضات مع بكين. شعر العديد من المسؤولين الصينيين، ربما شي من بينهم، بخيبة أمل، إن لم يكن بالخيانة، من خط بايدن المتشدد وجهوده لبناء تحالفات دولية معارضة للصين. في كل اجتماع مع مسؤولي إدارة بايدن، أصرت بكين على أن التعاون كان معلقًا حتى تعمل الولايات المتحدة على "تحسين المناخ والعودة إلى المسار" الصحيح "لاحترام" المصالح الأساسية " للصين. في الواقع، كانت الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة هي "رفع الرسوم الجمركية، وإزالة ضوابط التصدير، والتراجع عن قضايا مثل تايوان، وشينجيانغ، وهونغ كونغ، وبحر الصين الجنوبي، عندها يمكننا التحدث"."وبحسب الصحيفة، "هذه المطالب هي رمز لمدى صعوبة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين. اليوم، كل جانب مقتنع بتفوق نظامه الخاص ويركز على نقاط ضعف الآخر. على الرغم من أن هذه القمة القادمة لا يمكن أن تحل، أو حتى تبدأ في حل، قضايا مثل مستقبل تايوان، إلا أنها تمثل فرصة لكلا الزعيمين لإعادة تأسيس بعض الضمانات التي يمكن أن تمنع حل هذه الخلافات بالقوة.