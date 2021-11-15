عربي-دولي

منظمة بولندية تنقذ مهاجرين سوريين عبرا الحدود من بيلاروس

Lebanon 24
15-11-2021 | 15:30
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أنقذت منظمة بولندية غير حكومية، اثنين من المهاجرين السوريين في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد أن عبر الشقيقان الحدود من بيلاروس ودخلا لمسافة 40 كيلومترا في الأراضي البولندية.

وسافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل دخول الاتحاد الأوروبي، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في ظروف مناخية متجمدة.

وقال شهود إن الأخوين قادر (39 عاما) ولواس (41 عاما) من حمص كانا فاقدين للوعي تقريبا ومجهدين للغاية، لدرجة لا تسمح لهم بالتحدث عندما وصل المسعفون لمساعدتهم بالقرب من قرية توبجيكالي.

وقالت أجاتا كولودزيغ من مؤسسة أوكاليني الخيرية البولندية: "وجدنا رجلين في الغابة، وهما في حالة سيئة للغاية، ولم يتمكنا من التواصل معنا".

وأضافت: "لم نتمكن من الحصول على أي معلومات منهما، باستثناء أسمائهم لذلك قررنا استدعاء سيارة إسعاف".

ووصلت سيارة الإسعاف والشرطة البولندية إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة.

وقالت كولودزيغ إن الأخوين اللذين قضيا أربعة أيام في الغابة نُقلا إلى المستشفى.

وكانت الشرطة البولندية قد قالت يوم السبت، إنه تم العثور على جثة شاب سوري بالقرب من الحدود.
 
ولقي ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين حتفهم بالفعل وتتزايد المخاوف على سلامة الآخرين مع حلول فصل الشتاء.
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