أمير الكويت يوكل بعض مهامه لولي العهد

فوّض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الاثنين، ولي عهده مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وقال الشيخ محمد عبد الله المبارك وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت في بيان مقتضب: "صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة الأمير وبصفة مؤقتة".