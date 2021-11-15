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أمير الكويت يوكل بعض مهامه لولي العهد

Lebanon 24
15-11-2021 | 06:30
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فوّض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الاثنين، ولي عهده مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الشيخ محمد عبد الله المبارك وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت في بيان مقتضب: "صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة الأمير وبصفة مؤقتة".
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