ترشح لرئاسة ليبيا أمام العالم.. هل يتمتع سيف الإسلام القذافي بالدعم الشعبي؟

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً جديداً تحت عنوان: "نجل الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي يترشح للرئاسة"، وأشارت فيه إلى أنه "بعد تأكيد ترشح سيف الإسلام لرئاسة ليبيا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 من كانون الأول الحالي، يبقى أن نرى مدى الدعم الشعبي الذي يتمتع به في البلاد، أو ما إذا كان الاهتمام بترشيحه هو إلى حد كبير في وسائل الإعلام الغربية".





وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت أنه سجل ترشيحه في مدينة سبها الجنوبية، وظهر القذافي في مقطع فيديو وهو يوقع أوراقه، بلحية بيضاء، ويرتدي رداءً بنيا تقليدياً يذكرنا بملابس والده.





وأضاف محرر الشؤون الدبلوماسية في الغارديان، أن مساعدي القذافي في لندن كانوا يشيرون منذ فترة الى أنه سيترشح ويصر على أن أي شخص قرأ ملاحظاته قبل وفاة والده سيعرف أن لديه سياسات مختلفة عن سياسات والده، الذي حكم البلاد حتى وفاته في ذلك الوقت بعد الإطاحة بنظامه في عام 2011.

وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت أنه سجل ترشيحه في مدينة سبها الجنوبية، وظهر القذافي في مقطع فيديو وهو يوقع أوراقه، بلحية بيضاء، ويرتدي رداءً بنيا تقليدياً يذكرنا بملابس والده.وأضاف محرر الشؤون الدبلوماسية في الغارديان، أن مساعدي القذافي في لندن كانوا يشيرون منذ فترة الى أنه سيترشح ويصر على أن أي شخص قرأ ملاحظاته قبل وفاة والده سيعرف أن لديه سياسات مختلفة عن سياسات والده، الذي حكم البلاد حتى وفاته في ذلك الوقت بعد الإطاحة بنظامه في عام 2011.



ولا يزال الموعد الدقيق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشكلها محل خلاف على الرغم من اجتماع قادة العالم في باريس يوم الخميس والذي دعا إلى إجراء الانتخابات موعدها المقرر.





وأضاف التقرير تركيا، التي لديها عدد كبير من القوات في البلاد وترفض سحبها على الرغم من الضغوط الأوروبية، سترفض انتخاب القذافي، بينما ستدعمه دول الخليج، ويزعم البعض أن الأمر سيتطلب ضغطا سعوديا على فرنسا لرؤيته يفوز بالدعم الأوروبي. ولا يزال الموعد الدقيق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشكلها محل خلاف على الرغم من اجتماع قادة العالم في باريس يوم الخميس والذي دعا إلى إجراء الانتخابات موعدها المقرر.وأضاف التقرير تركيا، التي لديها عدد كبير من القوات في البلاد وترفض سحبها على الرغم من الضغوط الأوروبية، سترفض انتخاب القذافي، بينما ستدعمه دول الخليج، ويزعم البعض أن الأمر سيتطلب ضغطا سعوديا على فرنسا لرؤيته يفوز بالدعم الأوروبي.





وقال الكاتب إن سيف الإسلام القذافي أمضى العقد الماضي بعيداً عن الأنظار منذ أسره مقاتلون من منطقة الزنتان الجبلية عام 2011. وفي وقت انتفاضة 2011، تم القبض عليه في بؤرة أوباري الصحراوية قبل نقله إلى بلدة الزنتان الجبلية، حيث احتجزه خاطفوه أثناء محاكمته عبر الفيديو في طرابلس عام 2015 لدوره خلال الانتفاضة. وحُكم عليه بالإعدام، لكن أُطلق سراحه بعد ست سنوات.





وأضاف أنه ستكون هناك محاولات متجددة لاعتقاله إذا ظهر علانية في العاصمة طرابلس، ويعود ذلك إلى صلاته بعمليات المرتزقة الروسية التي تعرف بمجموعة فاغنر، كما أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.





وتلقى سيف الإسلام تعليمه في كلية لندن للاقتصاد ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وكان ينظر إليه من قبل العديد من الحكومات الغربية باعتباره وجها صديقا لها في ليبيا، ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إنه يبدو أنه قد تم إعداده للسلطة من قبل والده.



وعلق أنس القماطي، مؤسس معهد صادق على ذلك قائلاً للغارديان: "قاد مبادرات لحل أزمة لوكربي في عام 2003، وتحرير ممرضات بلغاريات احتجزهم النظام في عام 2007، وتحدث في مناسبات أكاديمية في الغرب قدم نفسه خلالها على أنه مصلح. في وقت الانتفاضة عام 2011، كان من المتوقع أن يكون تصالحيا لكنه انحاز إلى والده، مهدّدا الليبيين بالفوضى، وفي خطابات لاحقة بأن القتل سيستمر".

