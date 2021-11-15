عربي-دولي

متى سيزور ولي عهد أبو ظبي تركيا؟

Lebanon 24
15-11-2021 | 11:00
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كشف مسؤولان تركيان عن الموعد المحتمل لزيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا.

وقال المسؤولان إن ولي عهد أبوظبي سيزور تركيا ربما يوم 24 تشرين الثاني، بحسب "رويترز".

وذكر أحد المسؤولين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

واعتبر المسؤول الثاني أن الزيارة تمثل تطوراً مهماً لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوتر، لكنه أضاف أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام تركية عن زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، يلتقي خلالها أرودغان.

وقالت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، وموقع "haber7" إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

يشار إلى أن آخر زيارة لابن زايد إلى تركيا كانت في شباط 2021، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، توترا ملحوظا على خلفية المقاطعة الخليجية لقطر في 5 حزيران 2017، والتي انتهت بتوقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي.
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